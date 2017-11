Laterne gerammt: Autolenker flüchtet nach Crash

Gegen Mitternacht wurden die Einsatzkräfte über ein Unfallwrack in Edlitz auf der B55 informiert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle fanden die Florianis dann den herrenlosen Pkw, welcher einen Laternenmast ganz umfuhr und einen zweiten rammte, in der Wiese neben der Fahrbahn. Vom Fahrer jedoch fehlte jede Spur.