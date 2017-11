Sebastian Vettel ist schon im WM-Modus für 2018

Hamilton will bei Vettels Versuch einer Selbst-Therapie durch Erfolge aber nicht mitmachen. Der 32-jährige Brite hat nichts von seinem Erfolgshunger eingebüßt, so sehr er das Gefühl, als Weltmeister ins Fahrerlager zu kommen, auch genoss. Im Gegenteil. "Ich will den Druck so hoch halten wie im ganzen Jahr", betonte Hamilton. "Ich habe heuer eine neue Liebe zum Rennfahren entdeckt." Zwischen den Rennen nahm sich Hamilton einmal mehr eine Auszeit und war auf dem Machu Picchu in Peru.

Klar ist, dass auf dem Autodromo Jose Carlos Pace und zwei Wochen später beim Finale in Abu Dhabi sowohl Vettel und Hamilton als auch Verstappen einen Vorgeschmack auf 2018 geben wollen. Keiner wird sich mit dem bitteren Gefühl einer Niederlage in die lange Pause bis zum Saisonstart im März 2018 in Australien verabschieden wollen. Man könne "extrem viel" Schub fürs nächste Jahr mitnehmen, meinte Vettel.