Peru: 700.000 Ticket-Anfragen für Play-off-Match

Für ein wenig Empörung in Peru sorgte auch die Nachricht, dass den Fans lediglich 20.000 Tickets zur Verfügung stehen, der Rest wird an Sponsoren und Gäste-Anhänger ausgehändigt. Dazu kommt, dass die meisten peruanischen Fans, die die Mannschaft nach Neuseeland begleiten wollten, so schnell kein Visum bekamen. Viel Zeit hatten sie nicht: Das Stadion in Wellington mit der Kapazität von 38.000 Zuschauern ist für Samstag restlos ausverkauft.

Trotzdem spricht vieles für die Südamerikaner, außer dass ihr wichtigster Spieler Paolo Guerrero (Ex-Bayern und Ex-HSV) wegen Dopings gesperrt ist...