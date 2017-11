„Hat dein berühmter Bruder Zeit für dich?“

Die "Krone" besuchte den Isländer in dessen Heimat, in der der 241-fache Internationale aber nicht der alleinige Star in der Familie ist. Bruder Gudni, 49, seit 2016 Staats-Präsident, nahm sich trotz Regierungsverhandlungen Zeit für ein Gespräch. Auf Deutsch in Folge eines Kurz-Studiums in Bonn. In Island wurde Handball von Fußball als Nationalsport Nummer eins abgelöst. "Erfolge bringen uns zusammen. Sport ist für uns sehr wichtig!" Umgesetzt durch den Bau vieler Hallen, in denen ganzjährig trainiert werden kann.