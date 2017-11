Ist er gefunden, „wird mir Stein vom Herz fallen“

"726 Stiwoller werden aufatmen, wenn es so weit ist", sagte Polizei-Einsatzleiter Manfred Pfennich am Donnerstag im Hinblick auf das Ergreifen des dringend Tatverdächtigen Friedrich F., der in der kleinen steirischen Gemeinde am 29. Oktober zu einem Gewehr griff, zwei seiner Nachbarn tötete und eine weitere Anrainerin schwer verletzte - und der seit mittlerweile elf Tagen verschwunden ist. Die Suche nach ihm ist weiter in vollem Gang, verlange den Einsatzkräften "sehr, sehr viel ab", so Pfennich. Ist der 66-Jährige schließlich gefunden, "werden auch wir erstmal durchschnaufen - und mir wird ein Stein vom Herzen fallen".