Bildung hängt in Österreich stark von Herkunft ab

Defizite in Grundkompetenzen

Einen "alarmierenden Trend" stellte Navracsics EU-weit bei Defiziten in den Grundkompetenzen fest. Ungefähr jeder fünfte Europäer könne mit 15 Jahren noch nicht das Grundbildungsniveau im "Lesen, Rechnen und Wissenschaften" vorweisen. In dem aktuellen Bericht wurde bei österreichischen Kindern zudem ein geringes Interesse an Wissenschaften festgestellt.

Zahl der Schulabbrecher in EU sinkt

Auch die Herkunft spielt eine große Rolle. "Junge Menschen, die nicht in der EU geboren worden sind, verlassen eher den Bildungsweg", konstatierte Navracsics. Im vergangenen Jahren war dieser Wert doppelt so hoch wie der EU-Durchschnitt. Auch in Österreich besteht dem Bericht zufolge nach wie vor ein großer Bildungsunterschied zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. Allerdings würden auch Maßnahmen zur Integration von Flüchtlingen fortgesetzt werden. "Sehr ermutigend" bezeichnete Navracsics indes, dass der Anteil der Schulabbrecher in der EU kontinuierlich sinkt.