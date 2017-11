Polizei entdeckt in Bunkerwohnung 34 Kilo Gras

Mitte Oktober war der Mann an einem Einbruch in der Vorgartenstraße im Bezirk Leopoldstadt beteiligt gewesen. Er fungierte als Fahrer des Fluchtautos und wartete damals auf seinen 32-jährigen Komplizen, der in eine Wohnung eingebrochen war. Dem 31-jährigen Wohnungsbesitzer gelang es jedoch, den Einbrecher festzuhalten, als dieser in das Fluchtauto einsteigen wollte. Der Verdächtige wurde von der Polizei festgenommen, während sich der Lenker des Wagens aus dem Staub machen konnte.