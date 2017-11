Familien-Drama: Asarenka fehlt im Fed-Cup-Finale

Die Favoritenrolle beim Finale im Tennis-Fed-Cup am Samstag und Sonntag in Minsk gehört eindeutig den Gästen. Die USA reisen mit Coco Vandeweghe (WTA-10.), US-Open-Siegerin Sloane Stephens (13.), Shelby Rogers (59.) und Doppel-Spezialistin Alison Riske an. Nach der Absage von Viktoria Asarenka wegen eines Sorgerechtsstreits führt Arina Sabalenka (78.) das Heim-Team an.