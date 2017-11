Nach Massenschlägerei WEGA-Beamten attackiert

Wegen einer Massenschlägerei ist es am Mittwochabend in Wien zu einem WEGA-Einsatz gekommen. Doch nachdem die Beamten einschritten, wurde ein 29-jähriger Tatverdächtiger immer aggressiver. Er versuchte einen Polizisten zu verletzen und musste bei seiner Unfallaufnahme aufgrund seines Verhaltens sogar in ein anderes Spital gebracht werden. Der Mann wurde angezeigt.