Kurdisches Flüchtlingsteam wirbelt Schweden auf

Sportdirektor Adil Kiliz gab im Gespräch mit der deutschen Fanzeitschrift "11Freunde" zu Protokoll: "Man kann davon ausgehen, dass so ziemlich jeder Kurde in der Türkei, im Irak, im Iran, in Syrien, im Libanon oder sonst wo mitbekommen hat, dass wir aufgestiegen sind. Natürlich spüren wir diese Anteilnahme und diese massive Unterstützung. Sie haben uns dorthin gebracht, wo wir jetzt sind. Es ist eine völlig verrückte Reise, die wir hingelegt haben. Ich wusste aber immer, dass wir nicht aufzuhalten sein würden".

Todesflieger knapp entkommen

Einmal wäre aber alles Fußballkönnen zu wenig gewesen: Es war die Mannschaft von Dalkurd, die 2015 in die Schlagzeilen kam, weil sie durch einen Zufall den Germanwings-Flug 9525 am 24. März 2015 von Barcelona nach Düsseldorf verpasst hatte. Sie wurden umgebucht, das Schicksal schrieb ein neues Drehbuch, eines, in dem ihnen das Glück hold blieb. Auch diesem Gefühl ist der Aufstieg in die höchste Spielklasse zu verdanken.

Akademien fast 4.000 Kilometer voneinander entfernt

Dalkurd hat mittlerweile eine Akademie sowohl in Borlange als auch in Erbil. Der Kapitän des Teams Peshraw Azizi meint: "In Kurdistan halten die Menschen zu Real Madrid, Barcelona und zu Dalkurd." Stürmer Ahmed Awad beteuert : "Es sind sagenhafte Gefühle, wenn man einem Volk, das so dermaßen unterdrückt wird, so viel Freude bereiten kann."

Am meisten freut sich Dalkurd auf die Erreichbarkeit der internationalen Bewerbe nächstes Jahr: Gegen Galatasaray und Fenerbahce spielen, das wäre ihr Wunsch, und das in kurdischen Nationalfarben. Unmöglich scheint das nicht mehr.