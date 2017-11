USA: Kugelsichere Platten für Kinderrucksäcke

Hersteller: "Better safe than sorry"

Die Hersteller schusssicherer Ausrüstung stört das nicht. "Better safe than sorry" lautet ihr Standardargument, man könne gar nicht genug Sicherheit haben. Die Firma Bullet Blocker aus dem Bundesstaat Massachusetts liefert fast alles - vom Gucci-Handtäschchen für die Dame bis zum Armani-Anzug für den Herrn in schusssicherer Ausführung - getragen angeblich auch von führenden Politikern. Auch die Wickeltasche für die sicherheitsorientierte Mutter für 3.100 Dollar darf im Sortiment nicht fehlen. Ein walisischer Hersteller bietet sogar Unterwäsche an, die "lebensverändernde" Einschüsse verhindern soll - gedacht allerdings vor allem für Soldaten im Einsatz.