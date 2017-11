Top-Werte für Österreichs Wirtschaft: Plus 2,6%

Für die gesamte Union weist die Prognose das höchste Wirtschaftswachstum seit zehn Jahren aus. 2017 soll das BIP in der EU um 2,3 Prozent steigen, in der Eurozone wird ein Plus von 2,2 Prozent erwartet. 2018 soll die positive Entwicklung anhalten, allerdings wird mit einem leichten Rückgang auf je 2,1 Prozent in EU und Eurozone gerechnet. Gegenüber 2016 bedeuten die Daten einen klaren Sprung nach oben: Im Vorjahr stieg die Wirtschaftsleistung in der EU um 2,0, in der Eurozone um 1,8 Prozent.

EU-Kommission sieht Beschleunigung des Wachstums

EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici sagte am Donnerstag, nach fünf Jahren moderater Erholung gebe es nun eine Beschleunigung des Wachstums. Gute Nachrichten seien an vielen Fronten zu vermelden: Beschäftigung und Investitionen entwickelten sich gut, auch die öffentlichen Finanzen würden konsolidiert. Allerdings bestünden weiterhin Probleme wie die hohe Verschuldung und die geringen Lohnanstiege. Der Euroraum müsse gestärkt werden, um besser für künftige Schocks gewappnet zu sein. Die Währungsunion sollte "zu einem echten Motor für geteilten Wohlstand" werden.