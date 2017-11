10. Sieg in Folge! Boston Celtics besiegen Lakers

Die Boston Celtics haben am Mittwoch (Ortszeit) in der National Basketball Liga (NBA) ihren zehnten Sieg in Folge gefeiert. Im Heimspiel gegen die Los Angeles Lakers gab es einen 107:96-Erfolg. Seine bisher letzte Niederlage hatte der Leader der Eastern Conference am 18. Oktober erlitten. Kein anderes Team in der Liga kann aktuell mehr als fünf Erfolge en suite vorweisen.