Soziale Ungerechtigkeit bedroht Umwelt am meisten

Auffallend ist, dass Frauen und Männer seit zehn Jahren die gleichen Umweltrisiken als relevant wahrnehmen. Unterschiede gibt es allerdings hinsichtlich der Bereitschaft, das eigene Verhalten angesichts von Risiken zu ändern. Hier übernehmen Frauen ähnlich wie in der Befragung 2007 eine Vorreiterrolle, schrieb Initiativpartner Umweltbundesamt am Donnerstag.

Großes Misstrauen gegenüber Medien und Politik

Was das Vertrauen in die Kompetenzen der Institutionen bezüglich der Risikothemen betrifft, hat sich die Reihenfolge nicht verändert. Die Wissenschaft ist in dieser Wertung eindeutiger Sieger, gefolgt von Interessenvertretungen und NGOs. Was auffällt ist, dass insgesamt das Vertrauen in alle Institutionen abgenommen hat, nur die NGOs konnten hier einen Zuwachs für sich reklamieren, den sie den Frauen zu verdanken haben.

Ganz unten, an siebenter Stelle, ist die Politik gelandet. Die Medien wurden Vorletzter und mussten den größten Vertrauensverlust hinnehmen.