Heraf: Perspektivlosigkeit beim ÖFB

Hätte er während der Bewerbungsphase für den Neuseeland-Job gewusst, dass im Herbst der Posten von ÖFB-Sportdirektor Willi Ruttensteiner neu zu besetzen sein würde, hätte das seine Haltung nicht umgeworfen. "Da denke ich nicht darüber nach. Ich habe mich für das entschieden. Ich habe alles verkauft und bin gegangen", stellte Heraf klar. "Die Sportdirektor-Position war auch nicht das, was mich so angesprochen hat. Ich bin mit Leib und Seele Trainer, und das bleibe ich auch. Nur kann ich das Trainertum in der Position genauso ausüben, indem ich mit meinen Trainern kommuniziere."

Die Nachfolge von Heraf als U19-Teamchef trat Ende Mai sein Ex-Teamkollege Peter Schöttel an. Der wurde im Oktober bekanntlich zum Nachfolger von Ruttensteiner als Sportdirektor bestellt. In den vergangenen, für den ÖFB relativ turbulenten Wochen sei Heraf weder von Schöttel noch von Präsident Leo Windtner einmal um Rat gebeten worden. "Das ist auch besser so, ich möchte mich eh nicht einmischen. Ich habe selber genug zu tun.