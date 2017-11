F1-Trio sorgt für Aufregung vor Brasilien-Rennen

Nur Siege dürften einigermaßen trösten. Erst recht in Zeiten, in denen Boss Sergio Marchionne damit droht, sich nach einer geplanten Regeländerung mit einem neuen Motorenkonzept ab 2021 zurückzuziehen. Mal wieder. Ferrari, unter dem ehemaligen Formel-1-Herrscher Bernie Ecclestone gern mit Sonderrechten und Sondervergütungen ausgestattet, pocht auf seine einzigartige Stellung. Kein Rennstall außer Ferrari ist von Beginn an (1950) dabei. Seit 2007 (Kimi Räikkönen in einem denkwürdigen Finale in Brasilien!) wartet die Scuderia aber nun schon auf den nächsten Fahrertitel.

Verstappen hofft auf "nasses Wochenende"

In dieser Saison siegte Ferrari dank Vettel zuletzt im August auf dem Hungaroring. Seitdem ist vor allem Hamilton-Zeit, hier - in Malaysia - und da - in Mexiko - unterbrochen vom Jahrhunderttalent Max Verstappen. Voller Vorfreude auf die brasilianischen Churrascaria-Tempel mit Grillfleisch zum Abwinken trotz Gewichtslimit will der 20-Jährige nach seinem famosen Rennen im Regen vor einem Jahr, als er beim ungefährdeten Hamilton-Sieg in den letzten 17 Runden bei schwierigsten Bedingungen 14 Plätze gutmachte, noch eins draufsetzen. "So wie ihr euch denken könnt, hoffe ich auch heuer wieder auf ein nasses Wochenende", lächelte Verstappen.

Und Hamilton, der 2008 Felipe Massa (fährt seinen letzten Heim-GP) in der letzten Runde noch den Titel weggeschnappt hatte, rückt als 62-facher Grand-Prix-Gewinner an. Ob im eigenen Flieger - Marke Bombardier, Typ Challenger 605 - ist noch offen. In Brasilien werden sich die Gespräche wohl auch um sein bevorzugtes Transportmittel drehen, bei dessen Einfuhr Hamilton laut "Paradise Papers" ein paar Millionen gespart haben soll.

