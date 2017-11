Ein Jahr Trump: „Kann nächste Wahl kaum erwarten“

"Ich mag so vieles an Trump nicht"

Die "Krone" wollte nun nach einem Jahr Amstzeit wissen, wie US-Amerikaner denn tatsächlich über ihren Präsidenten denken. "Es ist einfach schrecklich. Ich mag so vieles an Trump nicht. Er richtet mit seiner Arbeit so viel Schaden an. Ich habe den Eindruck, er will einfach nur das Gegenteil von Obama tun", nimmt der 47-jährige Andrew aus dem Bundesstaat Maine klar Stellung und erinnert sich ein Jahr nach der Wahl: "Ich war richtig schockiert, als er gewonnen hatte."