Holland-Coach Advocaat: „Meine letzten 2 Spiele“

Dick Advocaat wird seinen Posten als Cheftrainer der niederländischen Nationalmannschaft nach den zwei im November anstehenden Freundschaftsspielen zurücklegen. Das sagte der 70-Jährige am Mittwoch bei der Ankunft in Aberdeen, wo die Niederlande am Donnerstag gegen Schottland testen. "Das sind meine zwei letzten Spiele, danach höre ich auf", erklärte er.