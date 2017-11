GB: Zweiter Ministerrücktritt binnen einer Woche

In Großbritannien ist die Ministerin für Internationale Entwicklung, Priti Patel, wegen einer Reihe nicht abgesprochener Gespräche mit politischen Vertretern in Israel zurückgetreten. In einem Brief an Premierministerin Theresa May entschuldigte Patel sich am Mittwoch für ihr Verhalten und bot ihren Rücktritt an, wie die britische Regierung mitteilte.