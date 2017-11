Fliegerbombe gefunden: Evakuierung in Salzburg

Aufregung in Salzburg-Aigen: Am Mittwochnachmittag wurde eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Das 250 Kilogramm schwere Kriegsrelikt mit Aufschlagzünder befand sich laut Polizeisprecher Michael Rausch in sechs bis acht Metern Tiefe und konnte gegen 16 Uhr rasch entschärft werden. Der Fundort wurde im Umkreis von 200 Metern abgesperrt, betroffene Anrainer mussten ihre Häuser verlassen.