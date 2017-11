Thiem-Gegner Nadal für ATP Finals in London fit

"Rafas Knie ist okay", sagte Moya am Rande eines Coaching-Workshops im Rahmen des Next Gen ATP-Finals in Mailand. "Er wird in London wettbewerbsfähig sein, da es das einzige große Turnier ist, das er noch nicht gewonnen hat. Der 31-jährige Nadal beginnt in London am Montag (nicht vor 21 Uhr) gegen den Belgier David Goffin. Gegen Thiem - am Montag (nicht vor 15) gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow - wird er am Mittwoch oder Freitag nächster Woche spielen.