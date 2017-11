Messi will bei WM Spanien als Gegner vermeiden

Lionel Messi will bei der WM-Endrunde in Russland 2018 vor allem nicht gegen seine Wahlheimat antreten. "Ich würde nicht gerne gegen Spanien ausgelost werden. Sie wären ein sehr schwerer Kontrahent", sagte Argentiniens beim FC Barcelona engagierter Superstar am Mittwoch gegenüber dem TV-Sender TyC.