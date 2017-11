Burgstaller als Werbe-Star: „Haben uns totgelacht“

Guido Burgstaller macht auf dem Rasen gern auf sich aufmerksam - und das gelingt ihm bei Schalke mit schöner Regelmäßigkeit. Seit seinem Wechsel zu den "Königsblauen" im vergangenen Jänner brachte er es in 37 Pflichtspielen auf 16 Tore und 6 Assists. Bei Schalke spielte sich Burgstaller auf Anhieb in die Herzen der Anhänger, und sein Kultstatus in Gelsenkirchen dürfte zuletzt durch einen eigenwilligen Werbespot des Klubs für einen "Ugly Christmas Sweater" noch gestiegen sein (oben im Video).