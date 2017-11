Luchs „Alus“ tot: Wieder ein Raubtier weniger!

Jetzt ist es fix: Luchs "Alus", der bei Tarvis ausgewildert worden war und dessen Kadaver ohne Kopf und Pfoten in einem See in Bayern (D) gefunden wurde, starb an "Bleivergiftung"! "Er wurde laut Obduktion erschossen", das teilte der WWF mit. Ein weiterer Rückschlag für die Wiederansiedlung des Raubwildes in den Alpen.