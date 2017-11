Wiener (26) überlebt Lift-Horror in der USA

Horrorerlebnis für einen Wiener in New York: Als der 26-Jährige mit dem Lift in sein Zimmer im höchsten Hotel der USA fuhr, gab es plötzlich einen lauten Knall, und die Kabine steckte fest. Der angehende Mediziner, seine Freundin sowie weitere sechs Gäste waren stundenlang im stickigen Aufzug gefangen.