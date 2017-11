Israel-Star Barda muss viermal wiederbelebt werden

Das schnelle Eingreifen der Ärzte und des Teammasseurs verhinderte das Schlimmste beim Training des israelischen Meisters Hapoel Beer Sheva. Elyaniv Barda, der 35-jährige ehemalige Nationalspieler, musste am Montag viermal wiederbelebt werden, nachdem er von einem Ball so stark auf der Brust getroffen wurde, dass er sich kurz danach setzen musste und in Ohnmacht fiel.

Der Masseur schaltet sich ein

Der Masseur der Mannschaft eilte ihm sofort zur Hilfe, glücklicherweise war ein Krankenwagen mit einem Defibrillator gerade in der Nähe, und das Gerät rettete das Leben des Stürmers. Am Ende klappte erst der vierte Wiederbelebungsversuch.

Barda wurde sofort ins Krankenhaus transportiert, wo er zahlreichen Untersuchungen unterworfen wurde. Später konnte er sich via Twitter bei seinen Fans melden.