Lazaro im Nationalteam: Rapidler dient als Vorbild

Der Ex-Salzburger hofft für das Testspiel am Dienstag im Wiener Happel-Stadion gegen Uruguay auf eine Chance in der Startformation. "Sollte es so sein, möchte ich sie unbedingt nutzen", betonte Lazaro. In diesem Zusammenhang dient Louis Schaub als Vorbild - der ebenfalls nicht zu Stammelf gehörende Rapidler erzielte in den vergangenen drei ÖFB-Partien jeweils ein Tor. "An ihm möchte ich mir ein Beispiel nehmen", meinte Lazaro.