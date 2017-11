„ANTM“: Erst fallen die Hüllen, dann die Haare

Nach dem soliden Staffelauftakt wird wohl bereits in der zweiten Folge von "Austria's Next Topmodel" (Do., 20.15, ATV) ein vorläufiger Höhepunkt erreicht: Denn wenn beim Nackt-Shooting erst die Hüllen und beim Umstyling dann die Haare der verbliebenen 14 Teilnehmer fallen, werden wohl auch wieder die Emotionen in der Model-Show explodieren.