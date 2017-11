Nach Streikdrohung: Metaller verhandeln wieder

Die mittlerweile sechste Verhandlungsrunde startet 14 Uhr. Ort der Verhandlungen ist diesmal ausnahmsweise nicht die Wirtschaftskammer, sondern das Hotel Hilton Danube, das sich in der Nähe der ÖGB-Zentrale am Wiener Handelskai befindet. Zuletzt hat die Industrie ein Lohn- und Gehaltsplus von 2,5 Prozent angeboten, die Gewerkschaften sind mit einer Forderung von vier Prozent in die KV-Gespräche gestartet. Dem Vernehmen nach wollen die Arbeitnehmervertreter zumindest einen "Dreier" vor dem Komma stehen haben.