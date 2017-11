Afghanische Ski-Stars: Mit dem Esel auf die Piste

Vor sechs Jahren verbrachte ein Schweizer Journalist, Christoph Zürcher, seine Ferien in Afghanistan. Wie er später erzählte, hat er dort an alles gedacht, nur nicht ans Skifahren. Da er aber unerwarteterweise einige Tage lang in den afghanischen Gebirgen im Bamiyan-Tal festsaß, nahm das Schicksal seinen Lauf. Der Schweizer schaute sich um und stellte fest, dass obwohl mehr als genug Pulverschnee von bester Qualität zur Verfügung steht, eigentlich niemand diese hervorragenden Verhältnisse für Skifahren nutzt.

"Wenn ein Schweizer irgendwo Schnee sieht, dauert es nicht lange, bis er ans Skifahren denkt", meinte die Schlüsselfigur dieser Geschichte im Nachhinein. Am besten gefielen ihm die Koh-e-Baba-Berge in 3400 Meter Höhe. Die Entscheidung, dass er in das vom Bürgerkrieg gebeutelte Land zurückkehren wird, traf der 48-jährige Schweizer Journalist hier. Ein paar Monate später war er wieder da, mit ihm an Bord 15 Paar Skier und die zugehörigen Skischuhen. Er setzte sich zum Ziel, eine Skischule in Bamiyan zu eröffnen. Der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte.