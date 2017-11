Syrien tritt Klima-Deal bei und die USA schimpfen

Die syrische Regierung hat angekündigt, dem Pariser Klimaschutzabkommen beizutreten. Die USA, die damit als einziger Vertragsgegner dastehen, reagierten mit ätzender Kritik auf die Botschaft aus Damaskus. Es sei "ironisch", dass Syrien "sich so sehr um das Klima und Dinge wie Kohlendioxid sorgt. Wenn die Regierung von Syrien sich so sehr darum sorgt, was in die Luft geblasen wird, würde sie nicht ihr eigenes Volk vergasen", teilte das US-Außenministerium am Dienstag mit.