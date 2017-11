Thiem gegen Nadal: Das sind seine Gruppengegner!

Bresnik: "Du musst vom ersten Tag an auf höchstem Niveau spielen"

"Es ist in jedem Fall tough. Da ist kein Spieler dabei, bei dem du sagst, da bist du garantiert Favorit. Das gibt es nicht beim Masters", erklärte Thiem-Coach Günter Bresnik. An der Ausgangslage hat sich freilich aufgrund der Auslosung nichts geändert. Zu einer Zielformulierung lässt sich Bresnik nicht verführen: "Du schaust, dass du so gut wie möglich spielst. Du weißt nicht wie sich das entwickelt, wie du mit den Verhältnissen zurechtkommst. Da gibt es tausend offene Fragen", erklärte der 56-jährige Niederösterreicher und fügte hinzu. "Du musst einfach vom ersten Tag an auf höchstem Niveau spielen. Da sind die Top 8 der Welt. Da spielst du jeden Tag gegen einen potenziellen Gewinner."

Einen potenziellen Sieg traut Bresnik durchaus auch seinem Schützling zu. "Alle acht können das Turnier gewinnen. Ich traue Dominic immer alles zu. Nicht nur aufgrund der letzten paar Tage Training, sondern er spielt einfach bei Großanlässen immer sehr gut", sagte der Thiem-Coach.

Positive Bilanz nur gegen Dimitrow

Gegen Dimitrow hat Thiem in bisher drei Duellen eine 2:1-Bilanz. Gegen den spanischen Weltranglisten-Ersten Nadal hat Thiem in bisher sieben Aufeinandertreffen zweimal gewonnen, alle Begegnungen gegen den Topstar waren auf Sand. Und gegen den Belgier Goffin hat der zweifache French-Open-Halbfinalist in insgesamt zehn Begegnungen dreimal gewonnen (einmal wegen Aufgabe Goffins).

Bresnik reiste mit Thiem noch am Mittwoch nach London. Am Donnerstag wird das Oktett beim offiziellen Dinner, diesmal im Tower of London, vorgestellt. Normalerweise trainiert man vor Ort immer mit Spielern der anderen Gruppe. "Wir haben für Freitag ein Training mit Goffin ausgemacht, das werden wir schon machen", verriet Bresnik.

Marach Ersatz

Ausgelost wurden auch die beiden Doppel-Gruppen. Das Ersatzteam Oliver Marach/Mate Pavic (AUT/CRO) bleibt vorerst auch Ersatz, die acht vor ihnen gereihten Teams wurden ausgelost.