Federer sorgt im Schottenrock für Begeisterung

Andy Murray ist nach einer Exhibition zugunsten der UNICEF gegen Roger Federer guter Dinge für seinen Wiedereinstieg. Der Schotte unterlag am Dienstagabend vor 11.000 Zuschauern in Glasgow dem achtfachen Wimbledonsieger zwar mit 3:6,6:3 und 5:10, sieht sich aber auf gutem Weg für seinen Wiedereinstieg im Jänner. Murray laboriert ja seit Wimbledon an einer Hüftverletzung. Federer hat sich seinerseits für die am Sonntag beginnenden ATP Finals, die er im Vorjahr selbst wegen einer Verletzung verpasst hatte, warm gespielt. Ein Game lang spielte Federer zur Freude der schottischen Fans sogar in einem Schottenrock - zu sehen oben im Video.