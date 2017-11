Uber will künftig nur noch „das Richtige tun“

Der nach zahlreichen Berichten über Sexismus und Aggressionen am Arbeitsplatz in Bedrängnis geratene US-Fahrdienstvermittler Uber hat eine neue Unternehmenskultur ausgerufen. "Wir tun das Richtige", lautet das neue Motto, das Uber-Chef Dara Khosrowshahi am Dienstag in einer Mitteilung an die Beschäftigten ausgab. Die Unternehmenskultur, die Uber zu dem gemacht habe, was es heute sei, "wird uns nicht weiter bringen".