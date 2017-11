Ehestreit an Bord zwingt Piloten zur Notlandung

Die Frau habe auf den Ehemann eingeschlagen, wie die indische Zeitung "Hindustan Times" am Dienstag berichtete. Der Mann habe auf dem Flug am Sonntag gerade ein Nickerchen gemacht, als seine argwöhnische Frau mit seinem Fingerabdruck sein Smartphone entsperrt habe und ihm so auf die Schliche gekommen sei, berichtete die Zeitung. Angesichts der offenbar eindeutigen Nachrichten war sie so in Rage geraten, dass die Piloten einen außerplanmäßigen Stopp in der indischen Stadt Chennai eingelegt haben.