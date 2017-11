Baumgartlinger: „Rücktritt für mich kein Thema“

Franco Foda: "Ein Trainerwechsel gehört zu unserem Beruf dazu, für mich war und ist das sehr unproblematisch. Klar passiert da immer viel, gibt es neue Dinge, es läuft aber alles sehr unkompliziert ab, die Stimmung ist locker und entspannt, das Umfeld perfekt. Ich freu mich jedenfalls auf die Zusammenarbeit mit Franco Foda".

Die Rücktritte: "Ich bin mit Zlatko Junuzovic und Martin Harnik gut befreundet, habe mit beiden lange gesprochen, kenne und verstehe ihre Gedanken. Diese gilt es zu akzeptieren, für mich selbst ist ein Rücktritt kein Thema!"

Das "neue" Team: "Ein gewisser Umbruch wurde schon vor ein paar Monaten eingeleitet, dass er jetzt so extrem ist, hängt zum Teil auch mit Verletzungen zusammen. Alle sind jung, wild und hungrig. Es freut mich sehr, dass wir so einen gu-ten Kader beisammenhaben. Nun gilt es, eine neue Hierarchie herzustellen. Das dauert natürlich eine gewisse Zeit, aber auch deswegen ist das Camp in Marbella sehr wichtig!"

PS: Auch bei Foda wird Baumgartlinger die Schleife tragen - "Julian hat seine Sache sehr gut gemacht, die Kapitänsfrage stellt sich gar nicht", so der Teamchef.

Peter Klöbl (in Marbella), Kronen Zeitung