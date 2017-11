Ski-Star Anna Veith: „Ich stehe auf neuen Beinen“

Go west. Während auf die Ski-Technikerinnen am Samstag in Levi der erste Weltcup-Slalom der Saison wartet, zieht es die flotten Damen in den Wilden Westen. In Copper Mountain in Colorado, unweit der Nobelski-Orte Vail und Beaver Creek, bereiten sich die Speed-Ladys auf ihren Auftakt in Lake Louise am ersten Dezember-Wochenende vor.

Anna Veith war Anfang September im "Krone"-Studio in Wien zu Gast. Hier gibt's das Interview: