Jakob Pöltl nach Heimsieg gegen Chicago kritisch

Die Einsatzminuten sind zuletzt etwas zurückgegangen. "Im Moment sind wir ziemlich fix in einer Dreierrotation", erklärte Pöltl. Sowohl Nogueira als auch er selbst hätten in den vergangenen Wochen einige gute Spiele gehabt. Und Valanciunas war gegen Chicago wie bereits zum Saisonauftakt im Oktober enorm stark. Pöltl: "Es haben sich alle drei von uns verdient zu spielen."

Raptors-Coach muss sich entscheiden

Mit Fortdauer der Saison werden aber irgendwann nicht mehr alle Akteure zum Einsatz kommen können. Die Rotation wird gekürzt. "Es wird die Zeit kommen, in der wir eine Entscheidung treffen müssen", bestätigte Raptors-Coach Dwane Casey. Die Situation sei für alle Akteure schwierig.

"Es ist nichts, das Jakob falsch gemacht hat. Es ist auch nichts, das Lucas falsch gemacht hat", betonte Casey. "Beide haben ihre Stärken und Schwächen." Für Pöltl spricht, dass er sich erst in seiner zweiten NBA-Saison befindet - und ihm die Raptors enormes Potenzial bescheinigen.

Die nächste Bewährungsprobe gibt es bereits am Donnerstag erneut zu Hause gegen die New Orleans Pelicans, die mit Anthony Davis und DeMarcus Cousins das beste "Big Man"-Duo der NBA stellen. Davis steuerte am Dienstag zum 117:112-Sieg bei den Indiana Pacers 37 Punkte und 14 Rebounds bei. Cousins kam auf 32 Zähler und 13 abgesprungene Bälle.

"Das wird sicher eine Challenge", meinte Pöltl, der in der Vorsaison bereits das zweifelhafte Vergnügen hatte. "Das sind beide All-Stars. Sie spielen sehr gut und spielen auch gut zusammen." Vorbereiten will sich der Österreicher aber nicht anders als auf andere Gegner. "Im Endeffekt bleibt es eine Teamdefense." Nur so sei das Duo zu stoppen.