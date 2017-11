„Gossip Girl“-Star soll Frau vergewaltigt haben

Kristina Cohen, die als Schauspielerin unter anderem in einer kleineren Rolle in der US-Serie "Californication" mitwirkte, veröffentlichte am Montag auf ihrer Facebook-Seite ein Statement, das Westwick schwer belastet. Demnach habe der als Chuck Bass in "Gossip Girl" bekannt gewordene 30-Jährige die Kalifornierin vor drei Jahren in seinem Haus vergewaltigt.