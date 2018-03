Terzo Millennio: Kommt der Elektro-Lamborghini?

Kleine Wunden heilt der Lambo sofort

Zusätzlich bietet die Elektro-Flunder eine Carbon-Karosserie, in die aufladbare Nanopartikel integriert wurden. Diese sollen wie Akkus wirken und es ermöglichen, auch die Karosserie als Energiespeicher zu nutzen. In dem Projekt verfolgt Lamborghini zudem die Vision einer selbstheilenden Karosseriestruktur, die in der Lage ist, ihren Zustand selbst zu überwachen. Werden Schäden entdeckt, lassen sich zum Beispiel Risse mit Chemikalien füllen, die sich über Mikro-Kanäle ausbreiten.

Beim Antrieb setzt Lamborghini auf in alle vier Räder integrierte und vernetzte E-Motoren. Zum Leistungspotenzial werden keine Angaben gemacht, doch soll dieses Antriebskonzept ein hohes Drehmoment-Niveau, eine radselektive Momentenverteilung und die Umkehrbarkeit erlauben. Trotz Allradtechnik kann der Terzo Millennio auf einen Antriebsstrang, der das komplette Fahrzeug durchquert, verzichten, was neue Freiheiten bei Design und Aerodynamik-Konzept erlaubt.