Wegen Lawinengefahr Eurofighter-Flüge geändert

Zwei Überschallflüge pro Tag geplant

Pro Tag sind jeweils zwei Überschallflüge zwischen 8 Uhr und 16 Uhr vorgesehen, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. Geflogen wird beinahe über dem gesamten Bundesgebiet mit Ausnahme von Ballungsräumen sowie den Bundesländern Tirol und Vorarlberg. Die Fluggebiete werden in Zusammenarbeit mit der zivilen Flugsicherung festgelegt. Um den Geräuschpegel möglichst gering zu halten, wird laut Angaben des Bundesheer in großen Höhen geflogen und Beschleunigungsphasen der Eurofighter so kurz wie möglich gehalten.