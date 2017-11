Martial-Arts-Star erlitt Herzstillstand bei Kampf

Am Wochenende fand im Arena Theatre von Houston wohl der letzte Fight des Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Clovis Hancock statt. Der 32-jährige US-Amerikaner trat im Vorkampf des MMA-Events gegen Charlie Ontiveros an. Der Kampf war gerade zwölf Minuten alt, als Hancock nach einem Tritt von Ontiveros zu Boden ging und sofort kollabierte. Sanitäter eilten in den Käfig und begannen sofort mit der Wiederbelebung des 32-Jährigen. Sie schafften es, das Leben des MMA-Sportlers zu retten, anschließend wurde der Texaner ins Krankenhaus eingeliefert.