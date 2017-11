Rassismus-Skandal: Geldstrafe für Union Gurten

Was war passiert? Altach-Spieler Tekpetey wurde während der Partie mehrmals von den Rängen rassistisch beleidigt. Referee Rene Eisner drohte zwischendurch sogar mit einem Spielabbruch. Nach seinem Treffer zum 4:2 ließ sich Tekpetey zu einer Halsabschneider-Geste in Richtung gegnerischer Fans hinreißen, weshalb er vom Unparteiischen mit Rot vom Platz gestellt wurde. Nach dem Spiel leitete der ÖFB aufgrund der Rassismus-Vorfälle ein Verfahren ein.

Geldstrafe und "Anti-Rassismus"-Workshop

Das Komitee für Cup-Bewerbe verhängte nun eine Geldstrafe in der Höhe von 3000 Euro gegen Union Gurten, wobei ein Teilbetrag in der Höhe von 1500 Euro unter Festsetzung einer Probezeit von 12 Monaten bedingt nachgesehen wurde. Überdies vereinbarte der ÖFB mit den Vertretern von Union Gurten die Teilnahme des Vereins an einem Workshop zum Thema "Anti-Rassismus", um den Vorfall zum Anlass zu nehmen, sich mit dem Thema Rassismus intensiv auseinanderzusetzen.

Der Vorsitzende des Komitees, Robert Sedlacek, stellte nach der Entscheidung klar: "Rassismus hat im österreichischen Fußball keinen Platz! Ein derartiges Verhalten wird vom ÖFB auf das Schärfste verurteilt und entsprechend bestraft."