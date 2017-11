Hertha-Trainer will Videoschiedsrichter für alle

Den Berlinern wurden gegen Wolfsburg (3:3) zwei Tore in den letzten 20 Minuten wegen des Videobeweises aberkannt. Die Fans ließen danach ihren Unmut gegenüber dem DFB freien Lauf. Pal Dardai tat das der Bild-Zeitung gegenüber:

"Ich bin dafür, dass die strittigen Szenen an der Video-Leinwand oben an der Anzeigetafel zu sehen sind. So wissen die Fans woran sie sind, das ist spannend und aufregend für die. So kommt für alle auch mehr Ruhe in die strittigen Situationen rein, so wird es nicht so hektisch. Das ist meiner Meinung nach für alle Beteiligten das Beste."