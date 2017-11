18 Jahre auf der Flucht: Mörder in Linz verhaftet

Der Georgier soll im März 1999 in Tiflis einen Mann erschossen haben. Seither war der Verdächtige auf der Flucht, kam 2002 über Russland und Tschechien nach Österreich, wo er mit falschem Namen, aber echten Ausweisen ein neues Leben begann. 2016 forschten die Zielfahnder des LKA den Georgier in Linz-Urfahr aus. Doch es dauerte nochmals ein Jahr, bis der Mordverdächtige nun am Montag früh verhaftet wurde.

Christoph Gantner, Kronen Zeitung