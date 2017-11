Zähne unserer wohl frühesten Vorfahren entdeckt

Ihn habe am meisten überrascht, dass "ein Student, ein Anfänger, in der Lage ist, eine bemerkenswerte Entdeckung in der Paläontologie zu machen", sagte Professor Dave Martill von der Hochschule. Eines der Tiere fraß wahrscheinlich Insekten, das andere wohl auch Pflanzen, berichten die Forscher im Fachjournal "Acta Palaeontologica Polonica".

Eines der Exemplare benannten die Forscher nach Charlie Newmann, dem Vermieter eines Pubs in der Nähe der Fundstelle. Es heißt jetzt Durlstotherium newmani. Das andere wurde nach Paul Ensom, einem Paläontologen aus der Region, Dulstodon ensomi benannt.