Zwölfköpfige Jugendbande „El Quattro“ ausgehoben

Täter hielten sich für cool

Sie sollen zahlreiche Hauswände, Unterführungen und Spielplätze mit Schriftzügen wie "A.C.A.B." (All Cops Are Bastards, Anm.) und "Fuck the Police" besprüht haben. Dabei hätten sie auch häufig ihre Bandensignatur "EQ" hinterlassen. "Die Täter sahen es als coole Sache an, solche Schriftzüge in der Öffentlichkeit anzubringen", hieß es seitens der Landespolizeidirektion Salzburg.