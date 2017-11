„An meinem Mann wurde ein Verbrechen begangen“

Mitschuld an der Inhaftierung ihres Mannes seien unter anderem die Medien gewesen. Denn: "Ein Artikel in der Zeitschrift 'News' hat unmittelbar zur Verhaftung meines Mannes geführt und ist sogar im Akt als Beweis für die Fluchtgefahr, die ja vier Jahre aufrechterhalten wurde. Das war ja eine unglaubliche Sache."

"Politik wollte nicht, dass ihr das Thema zur Last gelegt wird"

Elsner zeigt sich überzeugt davon, dass das Verfahren beeinflusst wurde: "Wenn da Einfluss genommen wird vonseiten der Politik, werden schon gewisse Kanäle nicht begangen, die normalerweise in einem Verfahren begangen werden. Ja, die Motivation ist unterschiedlich gewesen. Also, die Politik, die SPÖ damals im Wahlkampf, wollte, dass dieses Thema nicht ihnen zur Last gelegt wird, dass die Wähler nicht sagen, ihr könnt ja nicht einmal eine Bank führen, wie wollt ihr da einen Staat regieren, wie wollt ihr da Finanzen regeln, wenn ihr nicht einmal eine Bank im Griff habt."