Diese Promis sind 2017 Eltern geworden

George und Amal Clooney wurden heuer im Juni stolze Eltern der Zwillinge Ella und Alexander. Seit der Geburt seines Nachwuchses kommt der stolze Papa auch aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. "Alexander ist wie ein Elch. Er ist bereits doppelt so groß wie seine Schwester. Er könnte bereits jetzt schon irgendwo in Hollywood als Rausschmeißer arbeiten. Er sitzt einfach nur da und isst. Ich habe niemals in meinem Leben etwas gesehen, was so viel essen kann", scherzte Clooney über seinen Sohn. Das Töchterl kommt laut Clooney eindeutig ganz nach der Mama: "Sie ist sehr zart und sieht Gott sei Dank wie Amal aus."