Paket mit weißem Pulver: Parlament evakuiert

Die mit den Paketen in Kontakt geratenen Abgeordneten und ihre Mitarbeiter wurden medizinisch untersucht. In nicht betroffenen Teilen des Parlaments ging die Arbeit wie gewohnt weiter. Mittlerweile hat sich die Situation wieder entspannt: Die Abgeordneten kehrten laut einem BBC-Reporter vor Ort an ihre Arbeitsstätte zurück.